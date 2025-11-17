¢£¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅ·¤ò¸«¾å¤²¤¿²£´é¤ä¥­¥ê¤Ã¤È¤·¤¿»ëÀþ¤ò¸«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¸ø³«¤ÎÑ³¤²¤Ê¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç①～② Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×MV¤Î¸ø³«¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×¤ÎMV¤Ï11·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ º´µ×´Ö¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á°È±¤¬ÌÜ¤Ë