º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸ª¤Ë¤«¤«¤ëÄ¹È±»Ñ¤Ç¸÷¤ò¼õ¤±Ñ³¤²¤Ë¾Ð¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅ·»È¡ª¡©¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤âÈþ¤·¤¤¡×
¢£¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅ·¤ò¸«¾å¤²¤¿²£´é¤ä¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿»ëÀþ¤ò¸«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¸ø³«¤ÎÑ³¤²¤Ê¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×MV¤Î¸ø³«¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤ÎMV¤Ï11·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
º´µ×´Ö¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á°È±¤¬ÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Æ±°áÁõ¤ÇÅ·¤ò¸«¾å¤²¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»ëÀþ¤ä´é¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÊÉ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤â¤¿¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÈþÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¡ª¡©¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£