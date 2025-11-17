優勝後のパーティーでも披露した「ワーム」ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、レッズでプレーする元同僚ギャビン・ラックス外野手の結婚式に出席。周囲の熱い要望を受け、ドジャース優勝後のパーティーで披露して話題を集めた意外な特技を、またしても披露した。フリーマンは3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇のパレードの後、同僚のムーキー・ベッツ内野手の豪邸で開かれたパーティー