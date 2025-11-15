11月15日は七五三です。徳島市の神社では七五三を迎えた親子連れでにぎわっていました。爽やかな秋晴れのもと、徳島市の眉山のふもとにある天神社には、色とりどりの振袖や羽織はかまに身を包んだ子どもたちが親に手を引かれ訪れました。子どもの健やかな成長を願う七五三詣りは男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳のときに行うのが習わしです。子どもたちは千歳飴などを受け取ったあと、本殿に入り神主から祈祷を受け、さすればさ