日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー／シンガー・ちゃんみなと韓国のラッパー・ASH ISLANDのウェディングフォトが、ちゃんみなのInstagramで公開された。 【写真】ちゃんみなが白ドレス姿でほほ笑んだウェディングフォトなど①～③ ■「ご報告はしていましたが、実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので、なので改めて、この度正式に夫婦となりました」（