日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー／シンガー・ちゃんみなと韓国のラッパー・ASH ISLANDのウェディングフォトが、ちゃんみなのInstagramで公開された。

【写真】ちゃんみなが白ドレス姿でほほ笑んだウェディングフォトなど①～③

■「ご報告はしていましたが、実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので、なので改めて、この度正式に夫婦となりました」（ちゃんみな）

ちゃんみなは2024年7月7日に自身のSNSを通じて、結婚＆第一子妊娠を報告。また2024年11月1日には女児を出産したことを報告している。

そして今回、ちゃんみなはフラワーシャワーに包まれるなか、ウェディングドレスをまといASH ISLANDとキスする写真を公開。

さらに「前にご報告はしていましたが、実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので、なので改めて、この度正式に夫婦となりました。なんか、ちゃんと結婚というものをしました。これからも私達らしく自由にお互いを尊重しながらも、大切なものを守って行きたいと思います！これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉しいです」とメッセージを綴っている。

ウェディングフォトは、ASH ISLANDがちゃんみなをエスコートする様子や、ちゃんみなひとりのウェディングドレス姿、ちゃんみなが茶目っ気ある表情でASH ISLANDの背中をツンと指でタッチするような様子、ハグショット、そしてウェディングドレス姿のまま素の見えるような表情＆ポーズで裸足で椅子に寝転ぶ姿や、ブーケトスシーンも披露している。

「ちゃんみな美しい」「ブーケトスにHANAがいる」「夫婦で同じ髪色が素敵」などといった声が続々と到着している。

■茶目っ気ある表情や裸足のポーズも！幸せいっぱいウェディングフォト

■「私の人生においてかけがえのない人」と結婚を報告

■赤ちゃんが指を握る手の写真と共に「I love you, my princess」と出産を報告