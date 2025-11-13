ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 高市早苗首相らの過去発言を厳しく追及 杉尾秀哉氏にSNS批判殺到 立憲民主党 高市早苗 Smart FLASH 高市早苗首相らの過去発言を厳しく追及 杉尾秀哉氏にSNS批判殺到 2025年11月13日 14時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立憲民主党の杉尾秀哉参院議員についてFLASHが取り上げた 12日の参院予算委員会で、高市首相らの過去の発言を厳しく追及 SNSでは「どうでもいい昔話に終始しやがって」などと批判が殺到した 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時35分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分