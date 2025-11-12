人気コスプレイヤーのえなこが12日までに、自身のSNSを更新。全身に独特なモザイク処理を施した写真がファンを騒然とさせた。【写真】インパクト強すぎ…ファンを騒然とさせた全身“モザイク”のえなこえなこは「今日はCM撮影に行ってきました〜！」と書き出すと、身体全体にわたって光沢感あふれるモザイクを施した自身の姿を公開。「どんな衣装なのか予想してみてね」と呼びかけた。このインパクト大の姿にファンからは「