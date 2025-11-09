今夏“全国2冠”の「東海中央ボーイズ」が重視する情報発信中学硬式野球の日本一チームはSNSも充実している。今夏のボーイズ全国大会と3rdエイジェックカップを制して“全国2冠”を達成した「東海中央ボーイズ」の公式サイトには、活動内容やOBの進路などが細かく記されている。また、竹脇賢二監督が設立した小学生の軟式野球チーム「東海中央ジュニア」のインスタグラムでは、動画で練習内容などの情報も発信している。フォロ