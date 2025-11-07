アルゼンチン代表MFロドリゴ・デ・パウルの行動が物議を醸している。現在はアルゼンチン代表でもチームメイトのFWリオネル・メッシとともにMLS（アメリカ1部）のインテル・マイアミに所属するデ・パウル。イギリスメディア『FourFourTwo』は6日、同選手がMLSプレーオフの間に、恋人であるアルゼンチン出身の歌手ティニのコンサートを観るために母国アルゼンチンへ2度帰国していたと報じた。チームは現在、ナッシュビルとのMLSプレ