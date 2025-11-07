ドジャースがワールドシリーズ連覇でMLBの今季の全ての試合が終了。大谷翔平選手はレギュラーシーズンで打率.282、102打点、キャリアハイの55本塁打を記録。さらにシーズン146得点はドジャース球団記録として更新され、長打率.622、OPS1.014はいずれもナ・リーグトップの成績となりました。本塁打、得点、三塁打同様、大谷選手のキャリアハイとなったのは四球数です。自身初めての3桁の大台に乗る109の四球で出塁していました。選