メジャー10年目で初のワールドチャンピオンドジャースは1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ第7戦に延長11回の末に勝利し、21世紀初の連覇を達成した。ルーキーだけでなく、ベテラン勢でも初制覇を飾った選手は少なくない。マイケル・コンフォート外野手もその一人だ。勝利を喜ぶ“最新ショット”にファンも感動していた。コンフォートは今季1年1700万ドル（約26億1000万円）でドジャースに加入。メッツとジャイアンツでは主