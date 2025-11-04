歌手でタレントの渡辺美奈代が４日までに、オフィシャルブログを更新。週末２日間の夜ごはんを紹介し、野菜たっぷりの“豆苗入りタッカンマリ”や本格中華の麻婆豆腐・八宝菜など、彩り豊かな家庭料理を披露し、ファンから反響を呼んでいる。渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいな