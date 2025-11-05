ミスタードーナツは、2025年11月5日から全国の店舗（一部店舗を除く）で、ポケモンとのコラボキャンペーン「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」を開催します。もふもふピカチュウがかわいすぎる...今年で8年目となるポケモンコラボは、ピカチュウやタマゲタケ、ミミッキュ、ビリリダマなど人気ポケモンをモチーフにしたドーナツが登場。さらに、ふわふわのブランケットやかわいいグラスなど、オリジナルグッズも数量限定で販売