レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】「えっ…生々しい……！」これが、既婚男女たちが答えた《浮気になると思う行動》です！一定割合の人は「疑われずに浮気をしている」？調査は2025年9月、20代〜50代の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）から有効回答を得ています。全回答者に「結婚後、浮気をした