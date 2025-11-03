レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

一定割合の人は「疑われずに浮気をしている」？

調査は2025年9月、20代〜50代の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）から有効回答を得ています。

全回答者に「結婚後、浮気をしたことがあるか」を聞いたところ、「ない」と回答した人が82.88％を占めた一方で、「ある」と答えた人も全体の17.12％に上り、10人に1〜2人の割合で「浮気をしたことがある」という結果になりました。

「配偶者が浮気していると疑ったことはあるか」についても聞くと、「ある」が全体の16.28％、「配偶者が浮気したことを知っている」が8.23％にとどまり、「浮気をしたことがある」と回答した人よりも少ない割合となりました。これを受け、同社は「一定割合の人は、夫／妻に疑われずに浮気をしていることを示します」と分析しています。

男女別で比較すると、女性の方が「疑ったことがある」「浮気したことを知っている」と回答する人が多い結果に。また、世代別では、若い世代の方が「疑ったことがある」という人が多く、平均を上回っていたほか、20代については「浮気したことを知っている」割合も多くなったということです。

