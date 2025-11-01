（台北中央社）最大野党・国民党は1日、全国代表大会を開き、任期満了となった朱立倫（しゅりつりん）党主席（党首）に代わり、先月行われた選挙で当選した鄭麗文（ていれいぶん）氏が新党主席に就任した。鄭氏は、民主主義と自由を守り、奇跡的な経済成長を再び実現し、100年にわたる両岸（台湾と中国）の平和を築くとし、「最悪の時代を最良の時代に変える」と意欲を示した。大会には韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）や