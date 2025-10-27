銀座コージーコーナー（東京都中央区）が、映画「ハリー・ポッター」シリーズの第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」の世界観をプチケーキで表現した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を11月1日から発売。10月27日よりネット・店頭予約の受付を開始しています。【画像】ヘドウィグ、組分け帽子、スニッチもプチケーキに！これが、コレクションの“中身”です！「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ