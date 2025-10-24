音声でもテキストでも瞬時に思考を記録できるメモアプリ「メモるん」を開発した合同会社Hundredsは、2025年9月に開催された米RevenueCat主催の国際ハッカソン「Shipathon 2025」にて、Buzziest Launch Award部門で第3位を受賞した。本アプリは、企画・設計・開発・デザインのすべてを個人で手がけた作品であり、世界中の開発者が参加するイベントにおいて、UI/UXと技術力の両面で高く評価された。■「メモるん」について「メモるん