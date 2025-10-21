「ジャンプフェスタ2026」にアニメショップ「eeo Store」が出展決定！8つのアニメ作品の新作グッズ先行販売も行われる。「ジャンプフェスタ」通称「ジャンフェス」は、集英社が発行する『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』『Vジャンプ』『ジャンプSQ.』『最強ジャンプ』の5誌が合同で主催する、ジャンプ漫画の魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のジャンプのイベント。このたび、2025年12月20日（土）〜21日（日）に幕張メッセ