「ピザポテト マルゲリータ味」カルビーは、濃厚とろ〜りチーズとスパイスが効いたピザソースがくせになる厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズから、フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA−LA」（ピザーラ）の人気メニューの味わいを再現した「ピザポテト マルゲリータ味」を10月20日に全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、10月27日に発売する（来年6月下旬終売予定