第一生命保険から銀行などに出向していた社員が出向先企業の内部資料を無断で持ち出していた問題で、持ち出しが合計27の金融機関で行われていたことがわかりました。関係者によりますと、第一生命から金融機関に出向した社員が持ち出していたのは販売実績や他社の商品情報などに関する資料だということです。あわせて27の銀行や保険代理店で持ち出しが発覚していて、資料はグループ会社の「第一フロンティア生命」にも共有されてい