ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 大阪万博の公式キャラ・ミャクミャク 吉村知事が驚きの「経済効果」… 大阪・関西万博(2025年) ミャクミャク 吉村洋文 大阪府 時事ニュース スポニチアネックス 大阪万博の公式キャラ・ミャクミャク 吉村知事が驚きの「経済効果」語る 2025年10月16日 20時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 吉村洋文大阪府知事が14日の番組で、関西万博の経済効果について語った グッズが大人気との話題になり「8月末の時点で800億円売れてます」と説明 お金の話はやらしいが「1000億円はいくだろうなと」と話していた 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 大阪万博の公式キャラ・ミャクミャク 吉村知事が驚きの「経済効果」語る 記事時間 10/16 13:56 大阪・関西万博の終了後も残る「関連アプリ」今後に戸惑う声 記事時間 10/16 13:15 万博ドイツ館の「サーキュラーちゃん」大阪市立科学館に寄贈 おすすめ記事 大阪・関西万博閉幕から一夜明け ミャクミャクグッズにファン殺到 大丸梅田店「うれしい悲鳴」 2025年10月14日 16時30分 徳光和夫さん、茅ケ崎で一日署長 地元で詐欺撲滅に「ズームイン」 2025年10月14日 19時32分 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」３位にラクトＪ 2025年10月16日 10時33分 【川口市限定】カートとキャリーの山まるごと回収キャンペーン（11月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗 2025年10月16日 8時20分 「完全に勢い」バッテリィズ・寺家、超高級ビンテージデニム購入を明かす！ 田村淳の吉本番組にて 2025年10月16日 8時15分