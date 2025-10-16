スポニチスポニチアネックス

大阪万博の公式キャラ・ミャクミャク 吉村知事が驚きの「経済効果」語る

  • 吉村洋文大阪府知事が14日の番組で、関西万博の経済効果について語った
  • グッズが大人気との話題になり「8月末の時点で800億円売れてます」と説明
  • お金の話はやらしいが「1000億円はいくだろうなと」と話していた
10/16 13:56

10/16 13:15

