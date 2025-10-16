スポーツの秋たけなわですが今、じわじわと人気が広がっている「モルック」というスポーツをご存じでしょうか？。北欧フィンランド発祥のニュースポーツ、その魅力と、徳島で「モルック」の普及に取り組む、みなさんの取り組みを取材しました。 ■シンプルだけど奥深い 棒を投げてピンを倒す、シンプルだけど奥が深い、北欧フィンランド発祥のニュースポーツ「モルック」。魅力は何と言っ