話題に上らなくなっても重要な問題はある。トランプ関税もそうだ。4月に、トランプ関税を各国に課すると発表されてから、日本を含めて株価が急落する。交渉の結果、7月22日に日米合意が決まり、当初24％だった相互関税は15％へと引き下げられた。しかし、15％ならば大丈夫という話ではないと思う。株価も史上最高値を更新する場面も8月中にあったが、それをもって安心してよいと考えてはまずいだろう。 様々なデータを