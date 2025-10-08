長期雇用契約を結ばずに、空いた隙間時間にすぐに働くことができる「スポットワーク」（スキマバイト）と呼ばれる雇用形態があります。スキマバイトは専用のアプリを使い、手軽に応募できるのが特徴です。ところで、スキマバイトの就業時、制服への着替えや事前準備などのため、始業時間よりも早く集合するよう、就業先から求められるケースがあります。SNS上では「着替え時間は仕事時間内の所とそうでない所がある」「飲食は