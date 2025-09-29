Photo: 小暮ひさのり 片手タブ派のハートへ、会心の一撃。タブレットの好みって、まずサイズで分かれると思うんです。大画面が好き派と小さめが最適だよ派。僕はどっちもメリットがあってどっちも好きなんですが、じゃあ「小さめタブって？」となりがち。ここは昔から選択肢が今少なくて、「定番だしiPad mini？」となる人も多いところなのですが、シャオミの新製品を体験できる｢Xiaomi EXPO