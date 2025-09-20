折り紙で制作された、闘う気満々のミャクミャクが話題だ。 【写真】闘う気満々！戦闘力高そうで折り紙とは思えない 発表された当初は"不気味"といったネガティブな感想が多かったものの、浸透すると共に「かわいい」と好意的に扱われるようになったミャクミャク。しかし鐵さん（@kurogane_og）が製作したのは、当初の評判“不気味さ”に振り切った、エヴァンゲリオンのようなミャクミャク2体だ。 プラモデルと見紛うような精巧