稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾によるレギュラー番組『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）#87では、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」の第3弾が配信された。マスク姿が「人気芸能人にそっくり」とSNSを賑わせている美男美女をスタジオに招き、その素顔に迫る人気企画だ。 （関連：稲垣吾郎「誰しも自分のなかで大切な曲がある」音楽との向き合い方と“秘密のお遊び”を語る）