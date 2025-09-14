敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。5試合ぶりの49号本塁打は飛び出すか。12日（同13日）の同戦では通算265勝右腕ジャスティン・バーランダーと対戦。第2打席で四球を選び、連続試合出塁を17に伸ばした。第4、5打席では申告敬遠で