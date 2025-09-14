敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。5試合ぶりの49号本塁打は飛び出すか。

12日（同13日）の同戦では通算265勝右腕ジャスティン・バーランダーと対戦。第2打席で四球を選び、連続試合出塁を17に伸ばした。第4、5打席では申告敬遠で出塁し、申告敬遠はリーグ最多を更新する18個目。2打数無安打、3四球で打率.279となった。

本塁打王争いでは50発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と2本差。大谷から49号が飛び出せば、シーズン本塁打数では2003年ショーン・グリーンの球団歴代2位に並ぶ。

オラクルパークは、右翼側が海に面しており、海に飛び込む特大アーチは「スプラッシュ・ヒット」と呼ばれている。ジャイアンツ所属選手のみのカウントとなっているが、大谷は7月11日（同12日）に放った32号2ランで日本人初の“スプラッシュヒット”を記録している。

前夜に負傷交代したマックス・マンシー内野手は「４番・三塁」でラインナップに名を連ねた。右手骨挫傷のウィル・スミス捕手は先発メンバーから外れた。

ジャイアンツはエースの右腕ローガン・ウェブが先発する。今季は30試合登板、14勝9敗、防御率3.12。ここまでリーグ2位の201奪三振を記録している。（Full-Count編集部）