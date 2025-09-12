テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、東京・新御茶ノ水で人気の「チャントーヤココナッツカリー」の姉妹店となる「チャントーヤココナッツカリー大山店」をご紹介。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#236】「チャントーヤココナッツカリー 大山店」カレー激戦区である御茶ノ水エリアにおいても安定の人気店