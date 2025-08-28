香りや鮮度にこだわった上質なお茶を、その時にしか味わえない“季節のおすすめティー”として提供している、台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」ゴンチャから、季節のおすすめティーとして初登場となる「アップルピーチティー」が期間限定で販売されます☆ ゴンチャ「アップルピーチティー」 発売日：2025年9月4日(木)※2025年8月28日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店にて先行販