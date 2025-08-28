香りや鮮度にこだわった上質なお茶を、その時にしか味わえない“季節のおすすめティー”として提供している、台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」

ゴンチャから、季節のおすすめティーとして初登場となる「アップルピーチティー」が期間限定で販売されます☆

ゴンチャ「アップルピーチティー」

発売日：2025年9月4日(木)

※2025年8月28日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店にて先行販売

販売店舗：国内ゴンチャ店舗 ※一部商品を販売していない店舗があります

ゴンチャが展開する“季節のおすすめティー”として今回登場するのは、ゴンチャ初となる「アップルピーチティー」

みずみずしく甘い香りがふんわり広がるフレーバーティーです。

ベースには濃厚でコクのあるアッサムティーを使用し、乾燥させたりんごとフリーズドライにした黄桃を茶葉に混ぜ、香りをつけています。

ひと口ごとに広がるりんごと桃の甘くジューシーな香りと、アッサムティーの奥行きのある余韻が重なり合う贅沢な味わいです。

茶葉の香りをそのまま楽しむストレートティーと、ふくよかでリッチな味わいを楽しむミルクティーの2種類がラインナップされます☆

アップルピーチティー

サイズ・価格：

・ICED S 290円(税込)／M 340円(税込)／L 430円(税込)

・HOT S 290円(税込)／M 340円(税込)

おすすめトッピング：ミルクフォーム、アロエ

りんごと桃の香りを堪能することができる「アップルピーチティー」

ミルクフォーム、アロエのトッピングとも相性の良い、茶葉の香りをそのまま楽しめるストレートティーです。

アップルピーチ ミルクティー

サイズ・価格：

・ICED S 440円(税込)／M 490円(税込)／L 580円(税込)

・HOT S 440円(税込)／M 490円(税込)

おすすめトッピング：ミルクフォーム、アロエ

濃厚でコクのあるアッサムティーにミルクをプラスした「アップルピーチ ミルクティー」

茶葉の個性豊かな香りとコクを楽しめる、ブレイクタイムにぴったりなミルクティーです。

ふんわり広がる甘くジューシーな香りに心がうるおう季節のおすすめティー。

ゴンチャにて2025年9月4日より販売が開始される「アップルピーチティー」2種の紹介でした☆

【実食レポ】贅沢なデザートティー4種類から選べる！ゴンチャ「あふれる巨峰」シリーズ 【実食レポ】贅沢なデザートティー4種類から選べる！ゴンチャ「あふれる巨峰」シリーズ 続きを見る

お茶×旬のフルーツが楽しめる「Gong cha FRESH」第1弾！ゴンチャ「FRESH マンゴー＆オレンジ」 お茶×旬のフルーツが楽しめる「Gong cha FRESH」第1弾！ゴンチャ「FRESH マンゴー＆オレンジ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】ふんわり広がる甘くジューシーな香りに心うるおうドリンク！ゴンチャ「アップルピーチティー」 appeared first on Dtimes.