【実食レポ】ふんわり広がる甘くジューシーな香りに心うるおうドリンク！ゴンチャ「アップルピーチティー」
香りや鮮度にこだわった上質なお茶を、その時にしか味わえない“季節のおすすめティー”として提供している、台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」
ゴンチャから、季節のおすすめティーとして初登場となる「アップルピーチティー」が期間限定で販売されます☆
ゴンチャ「アップルピーチティー」
発売日：2025年9月4日(木)
※2025年8月28日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店にて先行販売
販売店舗：国内ゴンチャ店舗 ※一部商品を販売していない店舗があります
ゴンチャが展開する“季節のおすすめティー”として今回登場するのは、ゴンチャ初となる「アップルピーチティー」
みずみずしく甘い香りがふんわり広がるフレーバーティーです。
ベースには濃厚でコクのあるアッサムティーを使用し、乾燥させたりんごとフリーズドライにした黄桃を茶葉に混ぜ、香りをつけています。
ひと口ごとに広がるりんごと桃の甘くジューシーな香りと、アッサムティーの奥行きのある余韻が重なり合う贅沢な味わいです。
茶葉の香りをそのまま楽しむストレートティーと、ふくよかでリッチな味わいを楽しむミルクティーの2種類がラインナップされます☆
アップルピーチティー
サイズ・価格：
・ICED S 290円(税込)／M 340円(税込)／L 430円(税込)
・HOT S 290円(税込)／M 340円(税込)
おすすめトッピング：ミルクフォーム、アロエ
りんごと桃の香りを堪能することができる「アップルピーチティー」
ミルクフォーム、アロエのトッピングとも相性の良い、茶葉の香りをそのまま楽しめるストレートティーです。
アップルピーチ ミルクティー
サイズ・価格：
・ICED S 440円(税込)／M 490円(税込)／L 580円(税込)
・HOT S 440円(税込)／M 490円(税込)
おすすめトッピング：ミルクフォーム、アロエ
濃厚でコクのあるアッサムティーにミルクをプラスした「アップルピーチ ミルクティー」
茶葉の個性豊かな香りとコクを楽しめる、ブレイクタイムにぴったりなミルクティーです。
ふんわり広がる甘くジューシーな香りに心がうるおう季節のおすすめティー。
ゴンチャにて2025年9月4日より販売が開始される「アップルピーチティー」2種の紹介でした☆
