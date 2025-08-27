去年の豪雨で被災した大分県日田市の「三郎丸橋」で本格的な復旧工事が始まるのを前に、関係者らが安全を祈願しました。 【写真を見る】豪雨被災の国道386号「三郎丸橋」復旧工事へ2026年度末までの完成目指す大分 日田市の国道386号にかかる「三郎丸橋」は去年6月の豪雨で被災し、現在も全面通行止めが続いています。本格的な橋の架け替え工事が始まるのを前に、27日は県の土木事務所や市の関係者らおよそ40人が出席して安