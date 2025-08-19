食費を節約するためには、そもそも食材を安く購入することが大切。「スーパーを厳選するようになってから食費がかなり下がりました」と話してくれたのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で節約ライフを配信する、節約歴6年の主婦みさきさん。今回は、ファイナンシャルプランナーの資格ももつみさきさんが日々大切にしている「スーパー選びの基準」と、みさきさんが実際に愛用しているスーパーについて教えてもらいまし