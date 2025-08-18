8月も半ばを過ぎ、なんとなく気持ちが重たくなったり、家の中が散らかってきたり…ということはありませんか？そんなときにおすすめなのが、“がんばらない片付け”です。「片付け＝大がかりで面倒なこと」と思われがちですが、じつはほんの少し手を動かすだけで、心までスッと軽くなることも。今回は、３児のママで整理収納アドバイザーの高岡麻里恵さんに、心と暮らしをゆるやかに整える「夏のリセット片付け」を5つ伺いました