10Ç¯Á°¤Ë¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¤È¤½¤ÎÅ¨¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤äDAO¤ÎÅþÍè¤òÍ½¸«¤·¤¿ÎëÌÚ·ò¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Web3¤ÎÎÎ°è¤ò¸«ÄÌ¤¹6¿Í¤Î¸­¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤â¤Î¤À¡£Âè5²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó¡£