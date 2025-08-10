［J１第25節］東京V １−０ 横浜FM／８月９日／味の素スタジアム８月９日、東京ヴェルディ横浜F・マリノスが激突。ホームの前者が、62分に谷口栄斗が奪ったゴールで接戦を制した。J１ではこの日から、重要な事象や決定後に主審に話しかけられるのは１人のみとなる「キャプテンオンリー」と、GKがボールを手で保持可能な時間が８秒になる「８秒ルール」が適用された。マリノスのGK朴一圭は試合後、新規則８秒ルールに関して