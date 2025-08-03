家宅捜索中に無抵抗の男性に暴行か 大阪府の警察官2人を逮捕共同通信

家宅捜索中に無抵抗の男性に暴行か 大阪府の警察官2人を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府警は3日、いずれも捜査4課の警部補と巡査部長を逮捕した
  • 大阪市のビルの家宅捜索中、無抵抗な状態の男性を殴るなどした疑い
  • 警部補は「身体に触れたが、殴打したという認識はありません」と述べたそう
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