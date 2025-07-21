自民党小泉進次郎農水大臣が２０日、フジテレビ系選挙特番「Ｌｉｖｅ選挙サンデー」で、選挙応援で頻繁に使っていた「自民党はマシ」という言葉の真意を語った。番組では、選挙応援でも大人気の進次觔大臣に密着。その応援演説の中で頻繁に使っていたのが「我々はマシ」「少なくとも自民党はそれ（野党）よりマシ」「一番マシ」という言葉だった。番組ではその真意について、進次觔大臣に単独インタビュー。進