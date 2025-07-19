ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ9»þ¤«¤é¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¡¢À¤³¦Æ±»þ´üÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¡Ø¥ª¥á¥¬¡Ù¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¤ªÎÁÍý¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÊ¢¥Ú¥³±§Ãè¿Í¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¾ÞÉÊ¤äÎÁÍý¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸¤«¤é60Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤òÌÜÁ°¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤â²ø½Ã¤âÂ¸ºß¤·