¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯7·î15Æü¡Û(23:51¹¹¿·)23»þ47Ê¬º¢¡¢°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó60km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM4.8¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯7·î15Æü¡Û(23:50¹¹¿·)23»þ47Ê¬º¢¡¢°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó60km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM4.8¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´