現代社会では多くの人々が孤独を抱えており、一部の人は孤独を癒やすためにAIチャットボットとのやり取りにハマっています。孤独が社会問題となる中で、ケンブリッジ大学の臨床神経心理学教授であるバーバラ・サハキアン氏らは、AIチャットボットよりも「読書」がはるかに優れた解決策になると主張しています。Forget chatbots: research suggests reading can help combat loneliness and boost the brainhttps://theconversation