カブスの鈴木誠也外野手（30）が10日（日本時間11日）、敵地でのメッツ戦に「3番・左翼」で先発出場し、5打数2安打1打点だった。第1打席で先制打を放つなど、8試合ぶりにマルチ安打でチームの連敗ストップに貢献した。打率は.250となった。初回、無死一、三塁のメッツ先発右腕・メギルの速球を捉え、二遊間を破る中前適時打。15打席ぶりの安打で先制点を叩き出すと、さらに3回の第2打席では左翼線へ二塁打を放ち、早々とマルチ