株式会社アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は4月9日から、グランドメニューをリニューアルする。【あわせて読みたい】びっくりドンキー、チーズフェアを4月9日から開催「ガーリックベーコンメルティ―チーズバーグディッシュ」などハンバーグ3種を発売過去に期間限定商品として好評だった「チーズダッカルビ風バーグディッシュ」と「ガーリックシュリンプ&ポテト」の2品が定番商品に新たに加わる。び