彼岸の中日にあたる3月20日「春分の日」、徳島市では最低気温が1.6℃と、最も寒い時期を下回るような冷え込みでした。徳島市吉野本町の万福寺では、先祖の霊を供養しようと朝早くからお墓参りをする家族連れらの姿が見られました。訪れた人たちは、墓石についた汚れを丁寧に水で洗い流したり、「シキミ」や「花」などを供え、墓前で静かに手を合わせていました。「家族も帰ってきましたので、みんなでそろってお参りしたいと思いま