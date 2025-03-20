終活ブームの中、「墓づくり」も熱を帯びる深い理由「墓じまい」が増加する反面、「墓づくり」も熱を帯びている。背景には、多死社会と終活ブームがある。だが墓の規模や形態は、大きく変わっている。かつては立派な墓石がもてはやされたが、現在では中国産の安価な墓石が主流になりつつあり、樹木葬・個人（おひとりさま）墓といったコンパクトな永代供養墓に置き換わってきている。「墓の今」をリポートする。四半世紀ほど前ま