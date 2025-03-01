最近では大っぴらには言われなくなった「男の子だから」「女の子だから」というような性別の偏見。しかし今30代以上の世代なら子供時代にそんな決めつけを経験したという人は少なくないはずだ。 【写真】ぺぺルトポロンのおかげで転職内定!? 『おジャ魔女どれみ』グッズの数々 今、SNS上で大きな注目を集めているのはあおいさん（@aaaoiii1217_o8o）の 「33才男性に必要無いお買い物した子供の頃欲しくても『男の子なんだからい