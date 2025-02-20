三重大学大学院などの共同研究チームは、ダウン症の原因となる染色体1本を除去できることがわかったと発表しました。 【写真を見る】ダウン症の原因の染色体を除去できることが判明と発表 三重大学の研究 ダウン症は、正常の46本より1本多い47本の染色体を持つことなどが原因の染色体異常疾患で、今のところ細胞から染色体を除去する治療法は確立されていません。三重大学大学院医学系研究科の橋詰令太郎医師らの共同研究